Петербургский суд оштрафовал суд на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Смольнинский районный суд Петербурга назначил миллионный штраф клубу, который рекламировал отдых для нетрадиционных пар. Представитель заведения на заседании суда вину не признал.

В четверг, 20 апреля, в Северной столице суд привлек к административной ответственности клуб, совершивший правонарушение по части статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в феврале текущего года в Интернете опубликовали рекламу клуба, ориентированную преимущественно на людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также на сайте заведения опубликовали данные некой «гей-сауны».

Представитель клуба в суде присутствовал, вину не признал. Суд назначил заведению наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге нетрезвый мужчина после ночного клуба завалился в чужое авто, где покалечил ножом и ограбил водителя. Теперь любитель ночных приключений отправится в колонию.