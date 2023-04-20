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Минское «турне» Беглова обошлось петербургскому бюджету в десятки миллионов рублей

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© Фото: Baltphoto

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Поездка губернатора Петербурга Александра Беглова в Минск влетит горожанам «в копеечку». В рамках проведения «Дней Санкт‑Петербурга» градоначальник приехал в столицу Белоруссии в сопровождении внушительной «свиты», а на развлекательные мероприятия из городского бюджета были выделены десятки миллионов рублей. О точной сумме расходов пока не сообщается.

В белорусской столице 20 и 21 апреля стартовали «Дни Санкт-Петербурга». В рамках события в Минск прилетел губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник посетит серию официальных мероприятий, включая гала-концерт ведущих творческих коллективов Петербурга на сцене Большого театра Белоруссии.

Стоит отметить, что по данным портала «ЕИС Закупки», его стоимость обошлась петербургскому бюджету почти в 20 млн рублей. Его продолжительность не превысит полутора часов. В стоимость включены авиаперелеты, проживание и питание порядка 22 участников, включая 10 солистов ведущих театров Петербурга.

Кроме того, в организацию «Дней Санкт-Петербурга» входят авиаперелеты команды Беглова в обе стороны, проживание в фешенебельных отелях, люксовое питание и другие расходы. О стоимости этих пунктов расходов информации в открытом доступе нет. Вероятно, суммы исчисляются десятками миллионов рублей.

Вероятно, суммы исчисляются десятками миллионов рублей. При этом эффект от поездки для Петербурга сомнителен. Беглова уже не раз упрекали в посещениях официальных мероприятий, которые явно направлены, в какой-то степени, на развлечение губернатора или его личный пиар. Так, в конце прошлого года СМИ рассказали о 40-миллионных тратах из городского бюджета на поездку Беглова в Узбекистан. Причем большая часть суммы могла быть потрачена лично на него, отмечали журналисты

Стоимость одного лишь перелета из Петербурга в Минск в рамках предыдущей поездки Беглова в начале 2022 года предположительно обошлась горожанам в 60-70 тысяч евро или почти 6 млн рублей по курсу на февраль прошлого года.

В Петербурге градоначальника зачастую называют «свадебным генералом» из-за его особой тяги к поздравлениям по поводу и без, посещениям мероприятий на фоне серьезных общегородских проблем. Вот только содержание такого, по сути, «номинального» лица сильно бьет по городскому бюджету.

Напомним, по состоянию на 20 апреля, в общегородском опросе об отставке Беглова проголосовало более 1,3 млн человек. Более 77% из них поддерживают идею, несмотря на попытки Смольного нивелировать негативные итоги накруткой ботов.

 

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