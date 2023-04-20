  • 20 Апрель 2023
USD 21.04.2023 81.6188 +-0.0361
USD ММВБ 19:15 81.5579  
EUR 21.04.2023 89.4638 +0.0902
EUR ММВБ 19:15 89.5657  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На съезде объединения профсоюзов СОЦПРОФ на должность председателя переизбрался Сергей Вострецов

Автор:


© Фото: Объединение профсоюзов России «Соцпроф»

Темы дня

В России представители прошли выборы нового председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. На эту должность переизбрали действующего лидера Сергея Вострецова.

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов рассказал, что организации благодаря упорной борьбе удалось добиться снижения премиальной составляющей в системе оплаты труда с 70% до 30%. Это позволило уравнять зарплаты врачей, медиков и других бюджетников в независимости от регионов.

Однако Вострецов отметил, что профсоюзы продолжат добиваться снижения премиальной составляющей до 15%. Иначе премия останется “удавкой на шее рабочего человека. Работники не должны бояться высказывать свое негодование о плохих условиях труда из-за боязни лишиться премии.

Кроме того, Вострецов затронул тему приоритетных направлений работы СОЦПРОФ. По его словам, организация занимается созданием в РФ нормального рынка охраны труда и решает вопрос формирования и индексации оплаты труда.

Лидер профсоюзов рассказал, что в России работодатели охотно игнорируют вопрос о ежегодной индексации заработной платы работников, несмотря на то, что такие требования прописаны в Трудовом кодексе. Изменения касаются как бюджетников, так и частного сектора. По его словам, организация намерена добиться реформирования главы ТК, касающегося формирования и индексации заработной платы для внесения ясности.

Отметим, что Сергей Вострецов был переизбран на должность председателя СОЦПРОФ, набрав 81% голосов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram