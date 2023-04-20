На съезде объединения профсоюзов СОЦПРОФ на должность председателя переизбрался Сергей Вострецов

В России представители прошли выборы нового председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. На эту должность переизбрали действующего лидера Сергея Вострецова.

Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов рассказал, что организации благодаря упорной борьбе удалось добиться снижения премиальной составляющей в системе оплаты труда с 70% до 30%. Это позволило уравнять зарплаты врачей, медиков и других бюджетников в независимости от регионов.

Однако Вострецов отметил, что профсоюзы продолжат добиваться снижения премиальной составляющей до 15%. Иначе премия останется “удавкой на шее рабочего человека. Работники не должны бояться высказывать свое негодование о плохих условиях труда из-за боязни лишиться премии.

Кроме того, Вострецов затронул тему приоритетных направлений работы СОЦПРОФ. По его словам, организация занимается созданием в РФ нормального рынка охраны труда и решает вопрос формирования и индексации оплаты труда.

Лидер профсоюзов рассказал, что в России работодатели охотно игнорируют вопрос о ежегодной индексации заработной платы работников, несмотря на то, что такие требования прописаны в Трудовом кодексе. Изменения касаются как бюджетников, так и частного сектора. По его словам, организация намерена добиться реформирования главы ТК, касающегося формирования и индексации заработной платы для внесения ясности.

Отметим, что Сергей Вострецов был переизбран на должность председателя СОЦПРОФ, набрав 81% голосов.