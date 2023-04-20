Курящие петербуржцы стали курить еще больше

В Санкт-Петербурге каждый шестой курильщик стал чаще «дымить». Постепенно отказывается от своих вредных привычек каждый третий. Всего в городе курят больше 20% жителей.

В Северной столице около 23% жителей признались в том, что имеют вредную привычку в виде курения. Каждый девятый выразил свое нежелание отказываться от сигарет. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что среднестатистический курильщик, который продолжает «дымить», в день выкуривает по 19 сигарет. Те, кто предпринимают попытку отказаться от вредной привычки, по 10 сигарет.

В городе на Неве перекуры чаще устраивают мужчины.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания разработали законопроект о запрете курения в РФ. Однако полного запрета, согласно планам парламентариев, удастся достичь лишь ближе к концу 21 века.