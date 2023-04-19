На маршруты до «Пулково» выйдут новые автобусы «Volgabus»

Автобусы марки «Volgabus» скоро начнут курсировать на маршрутах до аэропорта «Пулково». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Были подведены итоги аукциона, победителем которого стала компания «Транспортные решения». Она поставит 25 двухсекционных автобусов общей стоимостью более 757 миллионов рублей.

Новый транспорт обладает рядом преимуществ: это автобусы особо большого класса, в каждом из которых может поместиться не менее 155 пассажиров. Кроме того, они доступны для маломобильных людей, оснащены современными бортовыми системами для комфорта и безопасности пассажиров, включая ГЛОНАСС/GPS и бесшовный Wi-Fi, который будет работать не только в автобусе, но и в аэропорту. Также в автобусах будут стеллажи для багажа, принтеры для печати посадочных талонов и медиакомплексы, где пассажиры смогут получить информацию о перелетах.

Поставка автобусов должна быть завершена до конца июня.

В настоящее время станцию метро «Московская» с аэропортом «Пулково» связывают маршруты №№39 и 39Э, обслуживаемые ГУП «Пассажиравтотранс».