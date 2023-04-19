Весенним призывникам отправят электронные повестки в рамках тестового режима

В России уже в весенний призыв 2023 года может заработать электронная повестка. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, текущий призыв может быть использован в качестве «обкатки» системы.

В среду, 19 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в весенний призыв юноши могут получить повестку через портал Госуслуги в рамках тестового режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что даже несмотря на электронное письмо, повестку продублируют традиционными способами. Такой ответ последовал на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв этого года и будут ли они иметь юридическую силу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге а апреле начнется весенний призыв и, исходя из проекта постановления городского правительства о проведении призыва, поднимать призывной возраст до 30 лет — не собираются. Во всяком случае в этот раз.