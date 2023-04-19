Участок КАД на развязке с Парашютной перекроют ночью 22 апреля для проведения ремонтных работ

В Санкт-Петербурге на 12-м километре КАДа планируется ограничить движение транспорта на развязке с Парашютной улицей. Участок дороги перекроют ночью 22 апреля.

В субботу, 22 апреля, ночью в период с 01:00 до 05:00 будет перекрыто движение на 12-м километре КАДа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Местных жителей предупредили о том, что по съезду с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу транспортные средства не смогут передвигаться на протяжении четырех часов. В это время специалисты планируют провести работы по демонтажу теплового укрытия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге перекроют движение на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Автомобилисты не смогут воспользоваться этим участком до 15 октября 2023 года.