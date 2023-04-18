В мае возобновят работы по демонтажу временных опор Биржевого моста

В Санкт-Петербурге в мае продолжатся работы по разборке временных опор на Биржевом мосту. Специалистам для проведения работ необходимо развести крылья моста. Ранее работы прервали из-за активного ледохода.

В Культурной столице продолжат демонтаж временных конструкций на Биржевом мосту, который был прерван из-за затонувшего льда. Работы планируют возобновить в мае. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Отметим, что временные ледорезы были извлечены в течение прошлой недели. Две конструкции из семи труб по 27 метров защищали мост во время капитального ремонта. Для проведения дополнительных работ специалистам придется развести мост.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прохожие заметили человеческое тело в водоеме и обратились в полицию. Правоохранители выловили из воды труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.