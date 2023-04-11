Петербуржцам рассказали, почему нельзя мыть машину на даче

Петербуржцам, согласно новым нормам, запретили проводить мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. В случае нарушения предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. О том, почему мойка автомобиля вредная для природы, рассказал доктор медицинских наук, академик РАН, специалист по качеству воды Юрий Рахманин.

Специалист отметил, что мытье машины в СНТ вызывает загрязнение почвы, если машина эксплуатировалась в районах промышленного производства, где могут быть тяжелые металлы и нефтепродукты. По его словам, все опасные для почвы элементы собирает резина. Об этом сообщает МК в Питере.

Рахманин рассказал, что обычная грязь тоже не несет ничего полезного для природы, так как из тормозных колодок поступают тяжелые металлы в большом количестве. Он советует мыть машину только на асфальтированной площадке.

Отмечается, что за нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае загрязнения почты штраф увеличивается до 10 тысяч.