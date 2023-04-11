В Петербурге намерены изменить границы Петропавловской крепости после реставрации

В Санкт-Петербурге отреставрируют бастионы Петропавловской крепости, а после обновят границы для внесения поворотных точек. Ремонт продлится до декабря 2024 года.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города хотят утвердить границы Петропавловской крепости. Об этом сообщает dp.ru.

Отметим, что специалисты отреставрируют Государев, Трубецкой и Нарышкин бастионы, Екатерининскую и Невскую куртины, а также Иоанновский равелины.

Также власти предлагают отменить границы крепости, утвержденные в 2012 году. Вместо этого они собираются закрепить почти аналогичные, внеся поворотные точки. Реставрация продлится до декабря 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что соглашение о проведении реставрации Триумфальной арки в Пальмире было заключено год назад. Еще в ноябре 2022 года археологические раскопки завершились, но окончательный план реставрации специалисты должны будут согласовать с ЮНЕСКО.