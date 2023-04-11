В Петербурге количество краж в магазинах выросло в три раза и достигло рекордным показателей

В Санкт-Петербурге с начала года рост краже в магазинах вырос примерно в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Это рекордные показатели для Северной столицы.

Генеральный директор информационно-консалтингового агентства Иван Федяков рассказал, что такие показатели в регионе наблюдаются впервые. Для минимизации потерь сотрудники магазинов начали защищать товары с помощью контейнеров. Например, сливочное масло. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что в Культурной столице фиксируется падение оборота розницы. Согласно данным Петростата, с января по февраля текущего года оборот сократился на 12,5%. Такие отрицательные показатели не наблюдались даже во время пандемии коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на этих выходных рядом с Мариинским дворцом в Северной столице работает творческая команда приключенческого фильма "Майор Гром: Игра". Территория превратилась в настоящую съемочную площадку с соответствующими декорациями.