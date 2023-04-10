Доходы петербуржцев в 2023 году могут вырасти на 3%

В Российской Федерации прогнозируется рост доходов населения уже в 2023 году. Доходы россиян могут вырасти на 3%.

Эксперты считают, что даже несмотря на рост на 3% речи о возвращении на допандемийный уровень пока не идет. Для этого потребуется еще два или три года. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что инфляция в 2023 году может упасть до 6,5%. По мнению экспертов, этот фактор вместе с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) окажет влияние на увеличение доходов населения.

Кроме того, уровень среднегодовой безработицы может оказаться не больше 4%.

Директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяны Тирских считает, что потребительская активность россиян будет следовать за их реальными доходами. По ее мнению, оборот розничной торговли вряд ли восстановится на уровень 2021 года.