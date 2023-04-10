В Петербурге около 40% жителей хотят полететь в космос

В Санкт-Петербурге четыре из десяти жителей выразили желание полететь в космос. Мужчины чаще мечтают о полете в космос, чем женщины.

В Северной столице около 80% жителей считают, что Россия была ведущей космической державой во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина. Еще 23% выразили мнение, что пик развития отрасли пришелся на времена пилотируемой станции “Мир”. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, 17% респондентов считает, что Россия остается ведущей космической державой в настоящее время.

Отметим, что желание полететь в космос выразили 38% петербуржцев. Мужчины чаще женщин мечтают оказаться за пределами Земли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге до конца 2023 года специалисты планируют отремонтировать свыше 200 километров дорогов. На ремонтные работы власти выделят из городского бюджета около 12,2 млрд рублей.