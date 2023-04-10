Гармаш заявил о начале работы над продолжением "Чебурашки"

В России началась разработка продолжения полнометражного художественного фильма «Чебурашка». Напомним, что первый фильм стал лидером российского проката по сборам.

Народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший роль садовника Геннадия, рассказал о начале работы над продолжением картины режиссера Дмитрия Дьяченко. Однако он отметил, что картина находится в процессе создания. Об этом сообщает ТАСС.

Гармаш отметил, что не может озвучить дату выхода, так как ее еще нет.

Напомним, что кассовые сборы «Чебурашки» в России и странах СНГ превысили отметку в 7 млрд рублей. Картина повествует о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что фильм “Чебурашка” за девять дней проката собрал более трех миллиардов рублей, став самым кассовым отечественным фильмом. Однако эксперты полагают, что такой результат может быть связан с отсутствием голливудских картин в российском прокате.