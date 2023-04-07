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В Петербурге около 50% населения выступает за введение ограничений для электросамокатов

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге каждый второй житель выступает за введение ограничений на электросамокаты. Петербуржцы предлагают запретить им движение по тротуарам и ввести предельную скорость.

В Культурной столице 49% жителей выступили за необходимость государственного регулирования езды на самокатах и электросамокатах. Против такой развития события выступили 15%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что женщины чаще мужчин выступают за введение ограничений. Кроме того, респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых россиян.

Жители города на Неве предлагают несколько вариантов ограничений для электросамокатов: запрет движения по тротуарам, возрастной ценз 18+, внедрение системы обучения управления самокатами и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы стали замечать возвращение на улицы города площадок для проката электросамокатов. В скором времени прокат данного вида транспорта станет снова доступен.

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