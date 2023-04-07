В Петербурге объявили конкурс на лучшую рекламу о велодвижении среди молодежи

В Санкт-Петербурге объявили конкурс социальной рекламы, пропагандирующей безопасность велосипедного движения. Организацией конкурса занимается Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

В конкурсе примут участие студенты творческих специальностей петербургских вузов, также рекламу будут разрабатывать художники, дизайнеры, видеомейкеры и другие специалисты. Об этом сообщает МК в Петербурге.

Отметим, что победители будут определены в двух номинациях: социальный ролик и социальный плакат. Авторы конкурса хотят с помощью рекламы привлечь внимание жителей к проблемам безопасности велодвижения. Также мероприятие поможет петербургской молодежи раскрыть свой потенциал.

В Дирекции рассказали, что работы победителей будут размещены на рекламных площадях Петербурга и Ленобласти. Кроме того, победители получат сертификаты на прокат велосипеда и бесплатную пиццу, а также другие сувениры и памятные дипломы. Заявки принимаются до 15 мая 2023 года.