В Петербурге ожидается солнечный день без осадков

В Санкт-Петербурге продолжается потепление под влиянием антициклона. В городе ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков.

В пятницу, 7 апреля, в городе Петра погода сформирмуется под влиянием западной периферии антициклона. В городе сохранится небольшая облачность, но без осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт рассказал, что температура воздуха в Петербурге поднимется до +8…+10 градусов, по области +6…+11 градусов. Порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать скорости до 8 метров в секунду. Кроме того, в субботу продолжится потепление, до +11 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня антициклона с северо-востока. В городе ожидается потепление, облачная погода с прояснениями и без осадков.