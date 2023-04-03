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Депутаты хотят запретить маркетплейсам списывать деньги с удаленных карт россиян

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© Фото: Baltphoto

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В Российской Федерации депутаты Госдумы намерены ввести запрет на списание средств с удаленных карт для маркетплейсов. Ранее россияне массово жаловались на неожиданные списания.

Российские парламентарии рассматривают возможность введения запрета для маркетплейсов на списывание денег с банковских карт, которые были удалены из сервисов. Причиной рассмотрения таких изменений стали многочисленные случаи, когда со счетов россиян списывали деньги. Об этом сообщают Известия.

Отметим, что для принятия такого решения депутатам придется внести изменения в закон «О защите прав потребителей». В настоящее время россияне могут добиться возврата только с помощью суда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что некоторыми СМИ было опубликовано высказывание вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о возможной передаче китайским брендам части автомобильных заводов на территории России. Политик уточнил, что информация не является достоверной.0

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