В Петербурге планируют выставить на торги дворец Кушелева-Безбородко

В Санкт-Петербурге правительство может выставить на торги дворец Кушелева–Безбородко на Гагаринской улице в Центральном районе для привлечения инвесторов. Ранее в здании располагался Европейский университет.

В дворце Кушелева–Безбородко, расположенном на Гагаринской улице, 3, с 1995 по 2016 год располагался Европейский университет. Однако из-за несанкционированной установки пластиковых окон и временных перегородок Смольный принял решение расторгнуть договор аренды. Об этом сообщает dp.ru.

Ожидалось, что в здание переедет Академия цифровых технологий, однако

этого не произошло. В настоящее время правительство рассматривает возможность вовлечения в инвестиционный оборот пустующего вот уже около 5 лет объекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге девелопер решил переделать долго стоявший без использования особняк Брюллова под креативное пространство. На реализацию проекта компания планирует потратить до 200 млн рублей.