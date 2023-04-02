Каждый пятый петербуржец опасается развития нейросетей

В Санкт-Петербурге около 20% жителей опасаются того, что из-за развития искусственного интеллекта они лишаться работы. Однако больше 40% уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека.

Каждый пятый петербуржец боится развития искусственного интеллекта, чаще всего из-за страха лишиться рабочих мест. На втором месте — доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем. Также жители обеспокоены возможной деградацией человечества. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

Отметим, что 41% респондентов выразили уверенность в том, что нейросети никогда не смогут заменить человека. По их мнению, ИИ упрощает жизнь и работу, а прогресс невозможно остановить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что известный исследователь искусственного интеллекта из США Элиезер Юдковский потребовал немедленно отключить все системы с ИИ во избежание угрозы для человечества.