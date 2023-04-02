В Петербурге заработали реабилитационные центры для участников СВО

Во всех районах Санкт-Петербурга заработали центры медицинской помощи для участников спецоперации и их семей. Там они смогут получить необходимую медпомощь.

В субботу, 1 апреля, в Северной столице во всех районах начали принимать пациентов реабилитационные центры для участников специальной военной операции, а также для их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Представители Смольного побывали в одном из таких центров, который находится на Мебельной улице в Приморском районе. Там с пациентами взаимодействуют профессиональные психологи, чтобы оказать всестороннюю поддержку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге идет процесс оформления постоянных бесплатных проездных билетов, предназначенных для детей участников специальной военной операции.