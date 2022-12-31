Петербуржцы срубили около 25 тысяч елей в преддверии Нового года

В Ленинградской области местные жители и петербуржцы уже на протяжении семи лет могут бесплатно срубить новогоднюю елку.

В рамках акции по бесплатной вырубке елки для Нового года жители Санкт-Петербурга и Ленобласти срубили около 24,5 тысяч лесных красавиц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по природным ресурсам области.

Кроме того, филиалы “Ленобллеса”, которые находятся под ведомством комитета по лесничеству, предоставили ленинградцам почти 25 тысяч елей бесплатной.

Для получения возможности срубить ель бесплатно жителям необходимо своевременного зарегистрироваться. Кроме того, высота елки не должна превышать три метра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том. что в Петербурге запустили традиционную акцию “Везет Новый год”. Ее инициатором стал подведомственный Комитету по транспорту ГУП “Пассажиравтотранс”. В рамках акции пассажиров автобуса №24, курсирующего от Хасанской улицы до Среднего проспекта, будет развозить Дед Мороз.