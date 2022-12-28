Петербуржцы в 2024 году смогут воспользоваться "Виртуальным Подорожником"

В Санкт-Петербурге в октябре 2024 года жители и гости города смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью “Виртуального Подорожника”. Его разработкой занимается российская компания “Ростелеком”.

Подрядчика на данный проект выбрал СПБ ГКУ “Организатор перевозок. На разработку новой системы было выделено около 215 миллионов рублей. Средства поступили из городского бюджета. Об этом сообщает Neva.Today.

В следующем году на разработку “Виртуального Подорожника” планируют потратить 120 миллионов рублей, а в 2024 году выделят еще 140 миллионов рублей.

Напомним, что “Подорожник” пользуется наибольшей популярностью среди жителей и гостей Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге 1 ноября 2022 году произойдет незначительное подорожание пластиковой карты “Подорожник”. “Организатор перевозок” рассказал, что цена вырастет на 20 рублей.