Петербуржцам представили итоги работы Фонда капремонта в 2022 году

В 2022 году Фонд капитального ремонта Петербурга смог добиться убедительных результатов, несмотря на частую критику в прошлом.

Фонд применил новый подход к проведению работ и выбору подрядных организаций. В нынешнем году ФКР 13 раз отправлял в ФАС сведения для включения организаций в “черный список” за несоблюдение сроков и другие нарушения. В результате четыре из них попали в Реестр недобросовестных подрядчиков.

Прежнее руководство Фонда за два года работы, в 2020 и 2021 годах, лишь 11 раз обратилось ФАС. Однако ни одна организация не была включена в реестр. Фонд тодга не смог подготовить необходимые документы для привлечения их к ответственности.

Теперь ФКР разработал для подрядчиков новые правила: банковское сопровождение контрактов и обязательное страхование работ. Благодаря первому правилу Фонд сможет контролировать расходование средств, а второе полезно для собственников квартир, расположенных в домах, подлежащих ремонту.

Также ФКР начал заключать с подрядчиками контракты по системе ПИР+СМР, согласно которым один подрядчик берет на себя разработку документации и проведение работ. Такие изменения помогают тщательно проанализировать все необходимое перед ремонтом.

Особенно это актуально при ремонте исторически зданий. В настоящее время в Петербурге их тысячи. Свою эффективность новая система продемонстрировала при ремонте доходного дома Чубакова, дома на Рижском проспекте, улице Шамшева, улице Мира и других.

Показателем эффективной деятельности новых методов Фонда и подрядных организацией стала благодарность жителей Северной столицы в адрес ФКР за возвращение деревянных дверей дому Бернштайна. По словам местных жителей, все работы должны проходить “с таких добросовестным подходом”.

Кроме того, в 2022 году ФКР, которым с 2021 года руководит Дмитрий Шутов, начал приводить в порядок и финансовые дела. Проблемы со взносами за капремонтом возникли после включения платежа в квитанции “Петроэлектросбыта”. К маю 2022 года общий долг петербуржцев составил несколько миллиардов рублей.

Тогда ФКР запустил масштабную кампанию по работе с население. Специалисты не только обновили личный кабинет пользователя, но и разослали 800 тысяч долговых квитанций. Спустя время также было отправлено около 300 тысяч досудебных претензий. Такие решение помогло повысить собираемость и удерживать ее выше отметки в 100 процентов.

Действенные методы нового руководства Фонда помогли 1 сентября обеспечить возможность циркуляции тепла на всех объектах, где проводился ремонт теплоснабжения. Кроме того, к 15 сентября ФКР удалось отремонтировать крыши на всех подлежащих ремонту объектах.

Также специалистам Фонда удалось сократить количество протечек с 400 до 126. По 123 случаям из них имущественно-правовой вопрос уже решен.

Однако несмотря на все, только 60 процентов собственников допускают представителей подрядных организаций для ремонта в помещениях. Эти показатели не позволяют проводить ремонт. В ФКР рассказали, что в таких случая вся ответственность лежит на собственниках.