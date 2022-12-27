Петербуржцам посоветовали не бояться “пожирающей мозг” амебы

Уроженец Южной Корее скончался после поездки в Таиланд. Причиной смерти стал проникающая в мозг амеба Неглерия Фоулера. Однако, по словам заведующего кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени И. М. Сеченова, доктора медицинских наук Валерий Завойкин, опасаться массового заражения не стоит.

Эксперт отметил, что даже единичные случаи происходят довольно редко. Однако он предупредил, что в любом путешествие можно чем-нибудь заболеть. По его словам “Неглерии известны в общем-то, ничего такого нового здесь нет. Значит, появился один случай такой, раз в несколько лет человек заражается”. Об этом сообщает телеканал 360.

Завойкин рассказал, что амебы обитают свободно. Их можно подхватить в воле. Однако заражения случаются крайне редко. За 54 года работы Завойкин ни разу не столкнулся с этим. Однако в мировой практике есть такие случаи. По его словам, зараженный тяжело переносит болезнь и зачастую умирает от менингита.

Эксперт советует никуда не ехать, если человек боится заболеть. Ведь в любом путешествии существует опасность заражения какой-либо болезнью.