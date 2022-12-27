Почти половина петербуржцев выразили желание переехать в другую страну

В 2022 году петербуржцы чаще всех рассматривали переезда в другую страну. По этому показателю Петербург обошел даже Москву.

По итогам года почти половина петербуржцев, а именно 48 процентов, рассматривали возможность покинуть Россию. В Москве их доля составил 44 процента от общего числа опрошенных. Третье место разделили Татарстан и Челябинская области – по 42 процента. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Кроме того, почти четверть жителей СЗФО выразили желание не менять места своего жительства. А 11 процентов респондентов заявили о том, что уже переехали. Еще 32 процента трудящихся рассматривают возможность переехать в другой регион страны. Самым популярным стал Центральный округ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с 1 января следующего, 2023-го, года в Петербурге беременным и детям будут выплачивать новое единое пособие.