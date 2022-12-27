На Пискаревском в честь погибших во время пандемии врачей переименуют сквер

В Петербурге в память погибших во время пандемии коронавируса медиков появится Сад Милосердия. Такое решение приняли Топонимическая комиссия. Сад расположен рядом с больницей имени Боткина.

В Северной столице скверу на Пискаревском проспекте присвоили название “Сад Милосердия”. Он расположен недалеко от Инфекционной больницы имени Боткина и Северо-западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Такое название сквер получил в честь медиков, погибших во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Neva.Today.

В Смольном рассказали, что первый удар от коронавирусной инфекции приняли на себя врачи, встав на путь борьбы с болезнью. Они, рискуя жизнями, сутками боролись за жизни людей в “красных зонах”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Врачи борются не только с гриппом и ОРВИ, но и коронавирусом. За последние сутки в регионе было зафиксировано 1 068 случаев заражения.