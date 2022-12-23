В Петербурге на воду торжественно спустили подлодку “Великие Луки”

В Петербурге на воду спустили новую дизель-электрическую подлодку “Великие Луки”. Мероприятие по спуску судна было проведено на территории “Адмиралтейских верфей”.

В Петербурге прошел торжественный спуск на воду подлодки “Великие Луки” проекта 677 “Лада”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Чиновник отметил, что новое судно внесет массивный вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота, а также в обеспечение обороноспособности России. Кроме того, он выразил уверенность в том, что экипаж подлодки проявит свой профессионализм.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на “Адмиралтейских верфях” рабочие устроили забастовку, так как им с июля задерживали зарплату.