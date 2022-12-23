Министр здравоохранения Мурашко поручил усилить работу скорой помощи в новогодние праздники

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поручил регионам проследить за качественной и оперативной работой скорой помощи. Он считает, что дети во время новогодних мероприятий должны находиться в безопасности.

Мурашко поручил региональным властям не только проследить за оперативной работой скорой помощи, но и полностью укомплектовать их всеми необходимыми медикаментами и аппаратами. Об этом сообщает Neva.Today.

Министр здравоохранения уверен, что россияне должны рассчитывать на получение качественной и своевременной медицинской помощи, даже несмотря на новогодние и рождественские праздники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что до Нового года осталось чуть больше недели, в связи с этим петербуржцы начали активно закупаться продуктами для праздничного стола. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем заключаются различия между имитированной и настоящей красной икрой.