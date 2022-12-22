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В Петербурге за год спрос на энергетиков вырос на 32%

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В Санкт-Петербурге в 2022 году наметился рост спроса на новых работников в энергетической сфере. Особенно востребованы на рынке труда инженеры-энергетики, электромонтажники и слесари.

Рост спроса на сотрудников энергетической сферы зафиксирован не только в Северной столице, но и в целом в СЗФО. Всего потребность в специалистах в 2022 году выросла на 31 процент. Особенно сильна заметна нехватка специалистов в Архангельской области, там появилось на 130 процентов больше вакансий за год. Также специалисты энергетической сферы сильной востребованы в Карелии (+50%), Коми (+46%) и Ленинградской области, где количество вакансий увеличилось на 29 процентов. Об этом сообщает “Петроград”.

В Петербурге в уходящем, 2022 году, спрос на сотрудников энергетической сферы вырос на 32 процента. Также необходимость в новых кадрах ощущается в Мурманской и Калининградской областях.

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