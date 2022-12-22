В Петербурге коммунальщики высыпали более 2 тонн пескосоляной смеси для борьбы с гололедицей

В Петербурге дорожники стали активнее обрабатывать скользкие улицы на фоне исторического гололеда. Коммунальщики используют в несколько раз больше противогололедных средств, чем обычно.

В Северной столице коммунальные службы начали борьбу с образовавшейся почти на всех улицах города гололедицей. В пресс-службе комитета по благоустройству рассказали, что за последние сутки коммунальщики использовали более двух тысяч тонн пескосоляной смеси.

Кроме того, петербуржцам порекомендовали быть максимально осторожными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге правительство будет субсидировать перевозчиков для снижения реальной стоимости проезда: до 50 процентов для пользователей “Подорожника” и до 85 процентов для льготников.