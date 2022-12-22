В Петербурге около 40% многодетных семей могут остаться без финансовой поддержки властей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении рассмотрели поправки в социальный кодекс, предложенные Смольным. Согласно законопроекту, в регионе планируется сократить выплаты многодетным семьям.

Смольный внес на рассмотрение в Заксобрание законопроект, согласно которому в Северной столице сократятся выплаты для многодетных семей. Изменения вносят в законодательство региона вслед за федеральным законом. Планируется, что единый подход заработает с 1 января. Об этом сообщает Neva.Today.

Всего в городе на Неве насчитывается около 52 тысяч многодетных семей, из которых порядка 40 процентов обладают доходами выше порога нуждаемости. Новый законопроект предполагает соцподдержку только для нуждающихся и малообеспеченных семей.

Депутаты в первом чтении поддержали поправки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жители России, рожденные с 1957 по 1997 год, могут рассчитывать на выплату в 35 тысяч рублей. Однако для этого необходимо выполнить условие: гражданам необходимо взять на попечение ребенка.