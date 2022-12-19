В Госдуме рассмотрят возможность сокращения рабочего времени в зимний период

В России задумались над сокращением зимой рабочего времени. Депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева считает, что при принятии таких решений важно не только определение конкретной категории граждан, которых коснутся изменения.

Депутаты Госдумы РФ выступили с предложением сократить зимой рабочее время для людей с сердечными патологиями. Однако, по мнению Цунаевой, до принятия такой инициативы необходимо обозначить все положения. Например, сохранится ли зарплата в полном объеме, во сколько это обойдется это бюджету, если человек является сотрудником бюджетных организаций. Также она считает, что стоит учесть желание населения. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, еще одним вопрос по законопроекту является то, как поступать с теми регионами, в которых зима длится намного дольше трех месяцев.