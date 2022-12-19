Петербуржцам рассказали, где новобранцы осеннего призыва будут проходить службу

В Северной столице граждана получают получать повестки в рамках осеннего призыва. О том, куда отправят петербургских срочников, рассказал глава отдела подготовки и призыва граждан на военную службу городского Военного комиссариата Олега Мазуринаю

Сперва все срочники проходят медицинскую комиссию и только после этого их распределяют по местам службы. Большая часть призывников, порядка 90 процентов, проходят службу в Западном военном округе. Об этом сообщает Neva.Today.

Мазурин отметил, что в марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин запретил отправлять срочников в зоны СВО. В связи с этим новобранцы проходят военную службу только в воинских частях.

Также он призвал не сравнивать мобилизацию и осенний призыв. Отметим, что в 2022 году призыв начался на месяц позже ожидаемого. Однако он завершится к 31 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге дети мобилизованных получат к Новому году подарок в размере 10 тысяч рублей. Такое решение приняли городские чиновники.