В Пулково депутат Госдумы РФ Пирога задержали за нецензурную ругань во время просмотра матча чемпионата мира по футболу в Катаре

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали депутата Государственной Думы Российской Федерации от Краснодарского края Дмитрия Пирога.

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу-2022. Зрителем матча в Пулково стал и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог. Однако его просмотр превратился в ругань. По предварительным данным, его задержали за нецензурную лексику. Об этом сообщает Neva.Today.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Пирог был задержан согласно статье 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка).

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили инициативу сохранении специальных налоговых режимов для ювелирных компаний.