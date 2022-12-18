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Россиянам рассказали, какие собаки пользовались наибольшей популярностью в 2022 году

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© Фото: pxhere

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В России составили список самых популярных пород собак среди населения страны в уходящем 2022 году. Россияне чаще предпочитают собак поменьше, однако в список вошли и питомцы внушительных размеров.

Подведением итогов занималась Российская кинологическая федерация. Список самых популярных собак был составлен на основании единой родословной книги РКФ. Об этом сообщает Neva.Today.

Лидером на протяжении семи лет остается немецкий шпиц. Второе место – чихуахуа. На третьем месте расположился вельш корги пемброк, который с 2020 года поднялся на несколько позиций. Тогда он находился на шестом месте.

Первую пятерку замыкают немецкая овчарка и йоркширский терьер соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в 2023 году в трех районах Петербурга появятся новые площадки для выгула и дрессировки собак.

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