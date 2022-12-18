Жителям Ленобласти посоветовали быть осторожнее зимой

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ленобласти предупреждают жителей региона о необходимости быть осторожными в зимний период. Те, кто заметят ненадлежащую работу ответственных лиц, могут обратиться в дежурные коммунальные службы.

В СК рассказали, что зимой в Ленобласти растет риск провала под лед при выходе на замерзшую акваторию. Также растет количество возгораний помещений при использовании неисправных обогревателей. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, в зимний период растет вероятность травмироваться в результате падения на прохожих снега и льда с крыш домов.

В ведомстве заявили, что следователи будут рассматривать каждый случай гибели или получения травмы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге жителям и гостям города стоит быть внимательнее на дорогах в связи с возможной гололедицей. Также в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости 15 м/с.