Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах в понедельник

В Санкт-Петербурге жителям и гостям города стоит быть внимательнее на дорогах в связи с возможной гололедицей. Также в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости 15 м/с.

В понедельник, 19 декабря, в Северной столице автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах в связи с гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Кроме того, в экстренной службе рассказали, что в городе на Неве усилится ветер. Порывы ветра достигнут скорости 15 м/с.

Напомним, что со следующей недели в Санкт-Петербурге начинается оттепель. В понедельник температура воздуха может подняться до двух градусов выше нуля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге уже начали отслеживать прогноз погоды на новогоднюю ночь. В настоящее время будущая погода не стабилизировалась.