В Петербурге в начале рабочей недели ожидается плюсовая температура

Петербург будет ощущать влияние холодного и сухого гребня антициклона. В регионе местами ожидается небольшой снег.

В Северной столице в воскресенье, 18 декабря, на погоду скажется приближение с запада теплого атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода, а ближе к вечеру небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказала, что к концу дня температура воздуха поднимется до минус двух градусов ниже нуля. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление вырастет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба.

Отметим, что в понедельник, 19 декабря, в городе на Неве ожидается оттепель и плюсовая температура.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в скором времени ожидается резкое погодное изменение. Морозы сменят оттепели.