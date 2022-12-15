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В Петербурге оборот на ярмарках с начала года увеличился в 4 раза

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге в 2022 году оборот на ярмарках увеличился в четыре раза. Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик заявил, что оборот на ярмарках в текущем году составит один процент от розничной торговли.

Чиновник в среду, 14 декабря, принимая участи в 20-м форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, рассказал, что рост оборота произошел на фоне сокращения количества ярмарок в 2022 году. Об этом сообщает Neva.Today.

По его мнению, добиться таких показателей удалось благодаря увеличению деятельности данного рода мероприятий. Кроме того, до сегодня дня по обороту Петербург располагался на последнем месте в Северо-Западном ФО.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.

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