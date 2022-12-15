Петербуржцам рекомендуют вновь носить маски в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге уже несколько недель бушует грипп, ОРВИ и коронавирусная инфекция. В регионе эпидемиологический порог был превышен более чем на 77 процентов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой петербуржцев снова просят носить маски в общественном транспорте. Начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи населению Комитета по здравоохранению Северной столицы Лариса Соловьева отметила, что в этом сезоне зафиксировано сочетание гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Neva.Today.

В 2022 году респираторные болезни начали проявлять себя намного раньше, чем в предыдущие года. Ранее петербуржцы активно болели гриппом и ОРВИ в январские праздники.

Также зафиксирован рост количества заболеваний свиным гриппом среди детей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что для россиян министерство здравоохранения РФ подготовило памятку по профилактике и лечению различных вирусов, активно распространяющихся среди населения страны.