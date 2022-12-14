В Эрмитаже петербуржцы могут изучить свыше 300 предметов из гардероба Петра Великого

В Санкт-Петербурге 8 декабря открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра Великого. Мероприятие проходит в Реставрационно-хранительском центра “Старая Деревня” Государственного Эрмитажа. Там посетители могут ознакомиться со свыше 300 предметами гардероба императора.

На выставке под названием “Гардероб императора. К 350-летию со дня рождения Петра Великого” петербуржцы могут изучить свыше 300 предметов из гардероба императора. Ознакомиться с экспонатами можно в Реставрационно-хранительском центре “Старая Деревня” Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает “Петроград”.

Генеральный директор главного музея города на Неве Михаил Пиотровский отметил, что экспозиция не только знакомит петербуржцев с историей, но и отражает блестящую работу хранителей, реставраторов и инженеров.