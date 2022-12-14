В Петербурге власти заявили о нехватке специалистов в сферах IT и машиностроения

В Санкт-Петербурге зафиксирована острая нехватка кадров в IT-сфере. Городу требуется порядка 15 тысяч специалистов. В следующем году дефицит может вырасти до 17,4 тысяч человек.

Власти Северной столицы заявили о том, что в регионе не хватает специалистов в сферах машиностроения и IT. С соответствующим заявлением на пресс-конференции сделал председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время IT сфере требуется порядка 15 тысяч сотрудников, в сфере машиностроения дефицит составил порядка пяти тысяч специалистов. Однако прогнозируется, что в 2023 году ситуация может ухудшиться, в связи с чем в городе на Неве нехватка специалистов составит 17,4 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге наметился дефицит кадров для работы в рестораны и кафе. Количество вакансий в заведениях общепита стало значительно превышать число желающих туда устроиться.