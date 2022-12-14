Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах 15 декабря

В Санкт-Петербурге автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах из-за возможной гололедицы 15 декабря. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В четверг, 15 декабря, в Северной столице ожидается ухудшение погодных условий. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах в связи с возможной гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Кроме того, в экстренной службе предупредили о том, что порывы ветра в четверг будут достигать скорости до 15 м/с.

Напомним, что 15 декабря также ожидается потепление и местами небольшой снег.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в среду, 14 декабря, погоду в Северной столице сформирует небольшой гребень антициклона. Местами в регионе пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге упадет до минус шести градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с.