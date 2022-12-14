Глава комитета по транспорту на встрече с жителями Адмиралтейского района обсудил все вопросы и предложения по работе платной парковки

В Петербурге председатель комитета по транспорту провел встречу с жителями Адмиралтейского района, в рамках которой участники обсудили вопросы по работе зоны платной парковки.

Жители Адмиралтейского района выступили “за” платную парковку. Однако они попросили чиновников организовать больше консультаций по оформлению парковочных мест. Также они порекомендовали расширить границы действия платной парковки на территорию социальных объектов, включая школы и детсады. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Кроме того, петербуржцы попросили увеличить количество парковочных мест для маломобильных граждан в местах, где это наиболее востребовано. Также они считают, что необходимо пересмотреть схему движения на некоторых улицах.

Отметим, что в Смольном заявили о запуске нового маршрута от Балтийского вокзала до Солнечного города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге прошло первое собрание рабочей группы Заксобрания по вопросам Единого парковочного пространства (ЕПП).