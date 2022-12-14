  • 14 Декабрь 2022
USD 15.12.2022 63.3590 +0.1470
USD ММВБ 16:32 63.5489  
EUR 15.12.2022 67.4478 +0.7461
EUR ММВБ 16:32 67.7177  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Глава комитета по транспорту на встрече с жителями Адмиралтейского района обсудил все вопросы и предложения по работе платной парковки

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге председатель комитета по транспорту провел встречу с жителями Адмиралтейского района, в рамках которой участники обсудили вопросы по работе зоны платной парковки.

Жители Адмиралтейского района выступили “за” платную парковку. Однако они попросили чиновников организовать больше консультаций по оформлению парковочных мест. Также они порекомендовали расширить границы действия платной парковки на территорию социальных объектов, включая школы и детсады. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Кроме того, петербуржцы попросили увеличить количество парковочных мест для маломобильных граждан в местах, где это наиболее востребовано. Также они считают, что необходимо пересмотреть схему движения на некоторых улицах.

Отметим, что в Смольном заявили о запуске нового маршрута от Балтийского вокзала до Солнечного города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге прошло первое собрание рабочей группы Заксобрания по вопросам Единого парковочного пространства (ЕПП).

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram