В Петербурге гребень антициклона принесет небольшой снег

Петербург окажется в стороне от активных циклонов. В городе ожидается облачная погода с прояснениями.

В среду, 14 декабря, погоду в Северной столице сформирует небольшой гребень антициклона. Местами в регионе пройдет небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в Петербурге упадет до минус шести градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление окажется ниже нормы и составит 751 мм ртутного столба.

В четверг, 15 декабря, в Петербурге ожидается небольшое потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург продолжит оставаться на периферии циклона “Биргит”, центр которого располагается сейчас над Финским заливом. Таким образом погода в городе будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег.