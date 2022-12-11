Петербуржцам рассказали, какие группы людей находятся в зоне риска при заболевании ОРВИ, гриппом и коронавирусом

Для россиян министерство здравоохранения РФ подготовило памятку по профилактике и лечению различных вирусов, активно распространяющихся среди населения страны.

Жители Российской Федерации знают о наиболее распространенных симптомах респираторных заболеваний, среди них боль в горле, кашель, насморк, повышение температуры тела. Однако многие их игнорируют и вместо консультации со специалистом приступают к самолечению. Но для некоторых групп такие симптомы могут оказать значительное влияние на здоровье. Об этом сообщает Neva.Today.

В случае симптомов коронавируса, ОРВИ или гриппа в первую очередь к специалистам стоит обращаться беременным женщинам, пенсионерам, детям в возрасте до пяти лет. Также в группе рисках находятся люди с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в скором времени ожидается вспышка гриппа и ОРВИ, которая наложится на распространение коронавируса, которое хоть и замедлилось, но никуда не делось.