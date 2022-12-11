МЧС предупредило о снегопадах и сильном ветре в начале рабочей недели в Петербурге

В Петербурге жители могут столкнуться с ухудшением погодных условий. В начале рабочей недели местами ожидается сильный снегопад.

В Северной столице в понедельник, 12 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. В регион вернется снег, местами очень сильный. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В МЧС рассказали, что кроме снегопадов в городе на Неве ожидается усиление ветра до 20 м/с, а на прибрежных территориях скорость ветра будет достигать 23 м/с.

Напомним, что на следующей неделе в Петербурге ожидается сильная метель, которая может стать причиной заносов на дорогах. Автомобилистам стоит быть осторожнее.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На акватории Финского залива будет шторм, а скорость порывов ветра будет достигать 25-28 метров в секунду. На фоне этого в городе вернутся снегопады.