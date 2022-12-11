Петербуржцам рассказали, как продавцы заставляют их тратить больше

Многие люди часто заходят в магазин купить только молоко и хлеб, но выходят из него с двумя пакетами продуктов. О том, какие приемы используют петербургским предприниматели, чтобы люди тратили больше, рассказала товаровед Гончаренко.

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказала, к каким приемам прибегают продавцы, чтобы заставить горожан терять бдительность и тратить больше запланированного. Об этом сообщает “Патрульный Петербурга”.

По ее словам, эффект оказывает не только многим известный мерчандайзинг, когда товар с истекающим сроком передвигается на передние полки, но и правило “золотой полки”.

Суть такого приема заключается в расстановке товара. Он должен быть расположен на уровне глаз и рук покупателя – примерно 1,2-1,7 м от пола. Гончаренко заявила, что товары, расположенные на этой полке, продаются активнее всего. В связи с этим там чаще всего можно найти самые дорогие товары и продукцию с истекающим сроком годности.