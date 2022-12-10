Роскосмос рассекретил личное дело Гагарина

В России сняли гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина. С такой инициативой выступил Роскосмос.

Рабочие документы о жизни первого космонавта хранили в архиве Центра подготовки космонавтов. С инициативой снять гриф секретности выступил Роскосмос. Об этом сообщает телеканал 360.

В Советское Союзе при оформлении на работу или учебу на каждого человека заводили личное дело. Папка с соответствующими документами хранилась в отделе кадров. Она было нужна для “служебного пользования”. Однако личные дела военных и относящихся к ним космонавтам документы также направлялись и в Министерство обороны. Там составлялся второй экземпляр.

Из полученных данных стали известны даты присвоения воинских званий Гагарину. Отметим, что после полета в космос он с лейтенанта дослужился до звания майора, перескочив должность капитана.

Известно, что в комсомол Юрий Гагарин вступил в 1949 году. Партийного билета удостоился в июне 1960-го.